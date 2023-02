(VIDEO) Venezuela presentó plan para promover, preservar, fortalecer y revitalizar nuestros idiomas Indígenas

Venezuela presentó el Plan Nacional de Preservación, Fortalecimiento y Revitalización de los Idiomas o lenguas indígenas. El objetivo es preservar y promover el conocimiento de las lenguas de nuestros pueblos originarios.



La presentación de este plan se realizó en el Salón Sucre de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas, donde se llevaron a cabo actos a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna.





El presidente del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas (INIDI), Jorge Pocaterra resaltó la importancia de difundir y promocionar las lenguas indígenas, así como incluirlas en las nuevas tecnologías.Señaló que los idiomas indígenas tienen «un carácter estratégico desde el punto de vista de soberanía para la nación», al tiempo que agregó que las lenguas originarias forman parte de los idiomas oficiales de Venezuela.Recordó que esta fue una política creada desde la visión del comandante Hugo Chávez, quien las incluyó en el proceso constituyente de 1999.Por su parte, Julio Carranza representante de la Unesco para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, destacó el carácter histórico y cultural de las lenguas maternas. Precisó que las sociedades multilingües y multiculturales, transmiten y permiten la continuidad de los conocimientos de las culturas y tradiciones sostenibles.La presentación igualmente contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas; el viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina; el presidente del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas (INIDI), Jorge Pocaterra y la viceministra de Educación, Nancy Ortuño.El ministro Ernesto Villegas Poljak aprovechó la ocasión para destacar y recordar la importancia de las lenguas indígenas autóctonas en el mundo. Instó a los ministerios concernidos a asumir este Plan como propio, no sólo para aportar sino como una conducción para seguir con la política de Estado, promovida por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en cuanto a la ruta para llegar a la descolonización, por lo que propuso celebrar el Día de la Resistencia Indígena, no solo el 12 de octubre, sino por una semana entera para poder resaltar la importancia de este cometido en la población. Asimismo, hizo un llamado a que este Plan sea asumido por el pueblo venezolano para que así tenga el éxito que merece.Por su parte, el Presidente del INIDI resaltó la importancia de difundir y promocionar estos idiomas, así como incluirlos en las nuevas tecnologías. En ese sentido, señaló que los idiomas Indígenas tienen «un carácter estratégico desde el punto de vista de soberanía para la nación», al tiempo que agregó que las lenguas originarias forman parte de los idiomas oficiales de Venezuela, gracias a la visión del Comandante Hugo Chávez, quien las incluyó en el proceso constituyente de 1999.La viceministra de Educación Media, Nancy Ortuño, resaltó la importancia de seguir avanzando en una educación descolonizadora y que visibilice a los Pueblos Indígenas, por lo que el Ministerio del Poder Popular para la Educación apoya cada uno de los planes y políticas que permitan lograr este cometido, trabajando de manera ardua y práctica en materia de gestión curricular y territorial donde las comunidades indígenas tienen voz y participación.Julio Carranza, representante de la Unesco para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, precisó que es a través de las lenguas maternas que las sociedades multilingües y multiculturales, trasmiten y permiten la continuidad de los conocimientos de las culturas y tradiciones sostenibles.Asimismo, felicitó al Gobierno Bolivariano por la implementación de políticas públicas que permiten la preservación de las lenguas indígenas.En su intervención, Rubén Darío Molina, viceministro para Temas Multilaterales, señaló que la propuesta del Plan Nacional de Venezuela para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, promovido por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tiene como objetivo fundamental retomar la enseñanza de los idiomas indígenas a nivel comunitario y escolar, así como revitalizar la investigación académica y los nuevos usos de los idiomas indígenas de migrantes en otros territorios, el papel de las niñas y las mujeres indígenas en la transmisión, mantenimiento y revitalización de los mismos, a los fines de debatir el papel protagónico de las mujeres y las niñas para avanzar en la educación indígena y apoyar el desarrollo de una enseñanza y un aprendizaje de calidad para todas y todos.Como parte del evento, la Secretaria General de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco, Ana Karina Hernández, entregó 3.000 cartillas en idiomas indígenas al Presidente del INIDI, impresas en colaboración por la Oficina Regional de la Unesco y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, teniendo como finalidad ser distribuidas en los nichos lingüísticos de las comunidades indígenas para la enseñanza de los idiomas.El Plan Nacional de Preservación, Fortalecimiento y Revitalización de los Idiomas Indígenas es una propuesta para responder a las demandas de los pueblos y comunidades Indígenas, cuyos idiomas han sido vulnerados por razones sociohistóricas y culturales que, en consecuencia, han producido desuso de los idiomas indígenas y su desaparición definitiva.Este plan se muestra como un instrumento para integrar y priorizar las políticas públicas para la salvaguarda y revitalización de los idiomas indígenas, con el objetivo de preservar y fortalecer las lenguas originarias de Venezuela como patrimonio inmaterial de la nación y de la humanidad.En todo el mundo, el 40 % de la población no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. No obstante, se está avanzando en la educación multilingüe gracias a una mayor concienciación sobre su importancia, sobre todo en la primeros años de escolaridad, como a un mayor compromiso con su desarrollo en la vida pública.El Día Internacional de la Lengua Materna pone de manifiesto que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se centran en no dejar a nadie atrás.Con información de Albaciudad / Venezuela News.