Familiares de Nerio Palmar de la etnia indígena Wayuu y líder de la comuna Amparo 4.4 exigen justicia tras su muerte

17-08-25.-El ciudadano Nerio Palmar, quien tenía 70 años de edad, perdió la vida el 25 de junio en un arrollamiento en la acera de la Circunvalación Nº 2 en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia.



Palmar, quien pertenecía a la etnia indígena Wayuu y líder de la comuna Amparo 4.4, murió en el sitio debido a la gravedad de las lesiones. Tras 51 días del hecho, sus familiares denuncian que no hay avances en la investigación y que la Fiscalía 49 no es diligente “en la citación de testigos ni en la recopilación de evidencias” porque hasta le fecha solo entrevistaron a una persona.



Dayanna Palmar, hija de Nerio Palmar, denunció a través de la red social Instagram que recibió maltrato por parte de funcionarios de la Fiscalía. “Fui maltratada por la señora fiscal de apellido Coquies y cada uno de mis argumentos fue desestimado. Recibí un trato discriminatorio y racista, que buscó desestabilizarme a nivel psíquico y emocional”.



Los familiares de la víctima recusaron públicamente a las fiscales Rosana Aguilar y Aljadis Coquies, solicitando que no continúen a cargo de la investigación, y pidieron al Fiscal General de la República que el caso se asigne a una Fiscalía con competencia en Asuntos Indígenas.



La familia exige que se esclarezcan los hechos y las circunstancias del accidente, que se fije una fecha para la reconstrucción de los mismos y que se recopilen todas las evidencias en esta fase de investigación.



El presunto responsable, Andrés Stiff Quintero Quevedo (22 años), estudiante de Derecho en la URBE, lo acusaron de homicidio culposo; estuvo preso durante algunos días y posteriormente lo liberaron bajo fianza.



Nerio Palmar era líder de calle por más de 11 años en la Comuna “Cacique Mara en Unidad” de la comunidad Amparo 4.4. Lo conocían como “El papá de Amparo” por su ayuda en la distribución de las cajas CLAP y de la entrega de juguetes a los niños en Navidad, a través de censos comunitarios. Trabajó más de tres décadas como electricista y participó durante 27 años en las labores de iluminación del Ángel de Amparo.



Sus familiares solicitan al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, celeridad en la investigación y un avance firme en el establecimiento de las responsabilidades penales correspondientes.



