Tres organizaciones políticas opositoras respaldaron solicitud de cese de sanciones a Venezuela

Las opositoras "Alianza Lápiz", "Centrados" y el "Movimiento al Socialismo (MAS)" respaldaron este viernes la solicitud de representantes del sector privado y la sociedad civil de Venezuela en la que pidieron a Estados Unidos que siga impulsando negociaciones y aseguraron que las sanciones "no lograron sus objetivos".



"Manifestamos nuestro claro cuestionamiento y rechazo al modelo que ha arruinado nuestra economía y convertido los servicios públicos en un desastre. Igual nos oponemos al conjunto de sanciones financieras que contra la economía venezolana ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos", dijeron esas organizaciones políticas en un comunicado.



Agregaron que las sanciones impuestas a Venezuela representan "un gravísimo error" y no han contribuido al cambio político que pretende impulsar la oposición.



"Los venezolanos sabemos el costo de las sanciones, su impacto en nuestras vidas. No necesitamos ser expertos en el tema, lo padecemos a diario. Con el paso del tiempo se ha evidenciado que las mismas han constituido un gravísimo error, no han contribuido al cambio político en el país. Por el contrario, han agravado todavía más la durísima situación económica y social de los venezolanos", señala el escrito.



Los partidos firmantes indicaron, además, que desde sus organizaciones respaldan cualquier esfuerzo de negociación que sirva para sacar a Venezuela de esta situación y reiteran que "solo las vías políticas, pacíficas y electorales son el camino para cambiar el rumbo" en el país.



En el texto, los partidos opositores hacen referencia al llamamiento que un grupo de 25 analistas, economistas, periodistas y activistas venezolanos elevaron, el pasado 14 de abril, ante la Administración del presidente norteamericano, Joe Biden, y lo califican de "racional y respetuoso".



En esta carta, los firmantes dijeron que tanto las sanciones como "la política de máxima presión" sobre el país no lograron sus objetivos".



Además, hacen un llamamiento a la Administración de EEUU a seguir impulsando las negociaciones e instan al Gobierno de Nicolás Maduro, a los partidos opositores y a la plataforma unitaria de oposición "a retomar sin demoras" los procesos de diálogo.



Con información de agencias.