Alemania: Apuñalan de gravedad a alcaldesa recién electa

08-10-25.-La recién elegida alcaldesa de Herdecke, en Renania del Norte-Westfalia (oeste de Alemania), Iris Stalzer, de 57 años y miembro del Partido Socialdemócrata (SPD), se encuentra en estado crítico tras haber sido apuñalada con un cuchillo este martes frente a su casa.Según informaron fuentes policiales y medios alemanes, fue hallada gravemente herida en su apartamento, a donde pudo llegar a rastras con al menos 13 puñaladas en el abdomen y la espalda. Sus dos hijos adoptivos, un chico de 15 años y una joven de 17, se encontraban en el lugar y fueron quienes llamaron a los servicios de emergencia.Los dos hijos como principales sospechososCuando la policía llegó al domicilio, detuvo al menor de 15 años, quien fue trasladado esposado en un vehículo policial y vestido con un traje forense para preservar posibles pruebas.El adolescente declaró inicialmente que su madre había sido atacada por “varios hombres” en la calle. Sin embargo, las autoridades no hallaron indicios de la presencia de otros agresores, y las pesquisas apuntan ahora a un posible caso de violencia doméstica.Posteriormente, la hija de 17 años también fue detenida como presunta autora de la agresión, junto a su hermano. Un portavoz policial explicó que “las investigaciones están en curso y se están analizando todas las circunstancias del ataque”.Además, este verano se produjo un caso de violencia doméstica en el hogar de la reciente alcaldesa, cuando la hija de 17 años atacó con un cuchillo a su padre adoptivo y marido de la política.En declaraciones a Focus, el SPD de Herdecke aseguró no tener constancia de amenazas recientes contra la Stalzer.“Tememos por su vida”El ataque ha generado una profunda conmoción en Alemania. El canciller federal, Friedrich Merz, condenó el suceso a través de la red social X, calificándolo como “un acto odioso”. Añadió además: “Tememos por la vida de la alcaldesa electa Iris Stalzer y esperamos que se recupere por completo. Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos.”El secretario general del SPD, Tim Klüssendorf, también expresó su consternación por el ataque con arma blanca contra la recién elegida alcaldesa de Herdecke. “La noticia de Herdecke nos entristece profundamente. Estamos preocupados por nuestra compañera y alcaldesa, y acompañamos a su familia en el sentimiento”, declaró Klüssendorf en Berlín.Amplio operativo policialLa policía mantiene un gran despliegue en Herdecke, una ciudad de unos 22.500 habitantes, mientras los médicos luchan por salvar la vida de la política del SPD, que permanece ingresada en un hospital especializado de Bochum.Hasta el momento, las autoridades no han conseguido averiguar los motivos reales del ataque. No obstante, este caso se une a otros incidentes contra representantes públicos en Alemania, donde los ataques contra políticos han aumentado de manera considerable en los últimos años.Una política muy conocida en la regiónIris Stalzer, abogada laboralista, casada y madre de dos adolescentes, había sido elegida alcaldesa de Herdecke a finales de septiembre. En la segunda vuelta de las elecciones municipales obtuvo el 52,2 % de los votos frente a su rival conservador. Su toma de posesión estaba prevista para el 1 de noviembre de 2025.