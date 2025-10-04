"Nos trataron como animales", denuncian activistas deportados de la flotilla para Gaza

Una multitud ondeando banderas se congregó en el aeropuerto de Estambul para recibir a los activistas de la flotilla para Gaza, tras ser deportados por Israel

4 de octubre de 2025.- La flotilla Global Sumud ("resiliencia" en árabe), partió en septiembre de Barcelona con el objetivo de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.



Pero fue interceptada por Israel, que impone un bloqueo naval alrededor de este enclave, donde desde hace casi dos años libra una guerra contra Hamás, desatada tras el ataque de ese movimiento islamista palestino a territorio israelí el 7 de octubre de 2023.



Israel detuvo a más de 400 personas y deportó a los primeros detenidos el el viernes. Entre ellos, 137 activistas de 13 países llegaron el sábado a Estambul.



Paolo Romano, político italiano, relató que fueron abordados por barcos militares, obligados a arrodillarse y golpeados si se movían. También denunció insultos y amenazas con armas durante su detención.



"Nos trataron como animales", dijo a AFP este consejero regional de Lombardía (Italia), en el aeropuerto de Estambul.



Entre los participantes de la flotilla, que contaba con unos 45 barcos, había políticos y activistas, incluida la activista climática sueca Greta Thunberg.



Iylia Balais, activista malaya de 28 años, calificó la interceptación de los barcos por parte de Israel como "la peor experiencia".



"Nos esposaron, no podíamos caminar, algunos fueron obligados a acostarse boca abajo en el suelo, luego nos negaron agua y a algunos nos negaron medicamentos", dijo.



Israel confirmó la deportación de los activistas en redes sociales, llamándolos "provocadores". En Estambul, familiares los recibieron con banderas turcas y palestinas, mientras gritaban "Israel asesino".



El gobierno turco calificó la interceptación como "acto de terrorismo" y abrió una investigación. El ministro de Exteriores, Hakan Fidan, elogió a los activistas por "dar voz a la conciencia humana".



En la iniciativa participaron activistas de decenas de países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México o España.