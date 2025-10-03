Nueva Flotilla Libertad prevé llegar a Gaza en dos días

Parte desde Italia nueva flotilla humanitaria a Gaza

3 de octubre de 2025.- Una nueva coalición de diez embarcaciones, conocida como la «Flotilla de la Libertad«, se dirige hacia la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel. Se estima que esta misión de solidaridad internacional alcanzará la zona de exclusión establecida por la entidad sionista cerca de Gaza en aproximadamente dos días.



Este esfuerzo conjunto incluye nueve veleros que zarparon el 27 de septiembre desde Catania, Italia, y un décimo barco, el Conscience, que partió el pasado martes 30 de septiembre desde la ciudad italiana Otranto. La misión, organizada por las plataformas «Flotilla de la Libertad» y «Thousand Madleen», transporta 18 toneladas de ayuda humanitaria esencial.



A bordo viajan unos 250 pasajeros de 25 nacionalidades, entre ellos médicos, defensores de derechos humanos, abogados y periodistas. Seis ciudadanos españoles se encuentran, concretamente, en el buque Conscience, el cual fue objeto de un ataque con drones en aguas internacionales frente a las costas de Malta en mayo.



La flotilla navega actualmente al sur de la isla griega de Creta, desafiando la reciente interceptación de los buques de la «Flotilla Global Sumud» por parte de las fuerzas israelíes. Este movimiento se produce horas después de que el último barco de esa misión internacional, el Marinette, fuera bloqueado por un buque de guerra israelí, impidiendo su intento de llegar al territorio asediado.



El Marinette se había quedado atrás del resto de la misión, compuesta por más de 50 embarcaciones, debido a una avería técnica. Imágenes difundidas desde la propia embarcación registraron el momento en que fue asediado por un navío militar y el posterior abordaje de las fuerzas israelíes a una distancia de 78 kilómetros de la costa de la Franja de Gaza.



A pesar de estas acciones de disuasión y el historial de interceptaciones, los participantes de la nueva flotilla mantienen la determinación de completar su misión humanitaria en Gaza.



Recientemente, el abogado Tomás Becker, integrante de la misión, puntualizó que “en ninguna guerra he visto que se bloquee la entrada de periodistas o médicos. Israel ha cerrado la participación de la comunidad internacional. Por eso entramos por mar, porque si intentan detenernos, seguiremos”. Asimismo, el jurista condenó la intercepción de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, tachándola de «ilegal y criminal».



Según el experto, Israel carece de jurisdicción fuera de su territorio, lo que constituye una violación del derecho internacional. Sin embargo, considera que la situación más grave es el genocidio que la entidad sionista perpetra en Gaza. En esta misma línea, señaló la escalada de la devastación, destacando que Israel ha asesinado casi 70.000 palestinos, en su mayoría niños, mujeres y ancianos. «El 90 por ciento de las casas están destruidas. Gaza es casi inexistente«, lamentó.



Aún no se ha determinado la hora exacta en la que la Flotilla de la Libertad llegará a la zona de exclusión. Este es el mismo sector donde las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud fueron interceptadas el miércoles por la noche y en la madrugada de este viernes, 3 de octubre.



En tanto, las autoridades israelíes han advertido que detendrán cualquier barco que intente entrar en esta área, que definen como una «zona de combate activo», y arrestarán a todos sus tripulantes.