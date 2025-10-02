Cumbre de las Américas es un "instrumento del imperio", denuncian organizaciones dominicanas

La exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua evidencia que la Cumbre de las Américas no es espacio genuino de diálogo, afirma la declaración.

Organizaciones del pueblo dominicano publicaron un comunicado en rechazo a la decisión del Gobierno de Luis Abinader de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en ese país caribeño.

El documento, firmado por entidades múltiples movimientos sociales, resalta la tradición de lucha «contra el colonialismo, la injerencia extranjera y buena convivencia entre los pueblos», por lo cual condenaron de forma enérgica la decisión, que «responde a los principios de la Constitución dominicana, ni al Derecho Internacional, ni al espíritu de hermandad entre los pueblos, sino que constituye una sumisión servil a los dictados del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la OEA«.

Esta organización, históricamente al servicio de EE.UU., avaló en 1965 la invasión militar de República Dominicana por el ejército norteamericano.

Las organizaciones refirieron que «la Cumbre de las Américas’ no es un espacio genuino de diálogo, sino un instrumento del imperio norteamericano para consolidar su hegemonía, su injerencia y su saqueo contra nuestros países".

El texto critica a Luis Abinader por actuar como un simple «gobernador de colonia», que se pliega a intereses extranjeros y niega la tradición soberana y solidaria de República Dominicana. Esta postura no representa al pueblo dominicano ni a la Patria Grande, latinoamericana y caribeña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de #Cuba ????????, Bruno Rodríguez, expresó su preocupación y rechazo a la decisión impuesta por el Gobierno de EEUU ???????? a #RepúblicaDominicana ????????, para excluir a Cuba y otros países de la X Cumbre de las Américashttps://t.co/WDSKjRmAih

— teleSUR TV (@teleSURtv) October 1, 2025

Las entidades hicieron un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles y comunitarias de República Dominicana y de toda Abya Yala, a rechazar este mamotreto colonialista y a construir la verdadera Cumbre de los Pueblos de Abya Yala, basada en la solidaridad y la soberanía de las naciones.

Adicionalmente, exigen que el Caribe sea respetado como Zona de Paz y que Estados Unidos retire sus tropas, buques y submarinos nucleares de la región. Condenaron los ataques unilaterales en los que han sido asesinados jóvenes caribeños.

Los representantes de la sociedad civil dominicana rechazaron todo intento de involucrar a la armada dominicana en crímenes imperiales en la ficticia lucha contra el narcotráfico en el mar Caribe.

El comunicado concluye que la unidad de Nuestra América «solo podrá construirse sin exclusiones, sin imposiciones y en defensa de la soberanía de cada nación".