Marea Socialista se suma a la defensa de la Flotilla Global Sumud y contra el genocidio en Gaza

Marea Socialista, organización anticapitalista e internacionalista, difundió un afiche digital, en el que anuncia que se suma a la concentración de apoyo a la Flotilla Global Sumud y contra el genocidio del ejército israelita en Gaza, convocada por diversas organizaciones solidarias con el pueblo palestino, que se hará hoy en Caracas.

La concentración unitaria será hoy jueves ante la sede de la ONU en la capital venezolana, en la zona del metro Miranda (entre Altamira y Los Palos Grandes, Av. Francisco de Miranda) a las 2 pm Marea llama a incorporarse a esta ola mundial de repudio al genocidio que comete el gobierno sionista de Netanyahu con apoyo de Donald Trump, y que se está expresando, particularmente contra la detención de cientos de activistas de la flotilla en aguas internacionales que llevaban ayuda humanitaria al hambriento pueblo gazatí y que ha sido interceptada ilegalmente por Israel en una operación de piratería en el mar.

En muchos países del mundo, como en Italia, en España o en Argentina, los estudiantes, organizaciones sociales y movimientos están saliendo a manifestar e incluso anuncian huelga general para que los gobiernos actúen de manera efectiva en defensa de los activistas de la Sumud, así como para garantizar un corredor humanitario y forzar la detención de la matanza genocida que lleva a cabo Israel.

Marea Socialista hace parte de la organización presente con partidos en alrededor de una treintena de países del mundo, la Liga Internacional Socialista (LIS), que lleva una representación en la Flotilla Global Sumud, y cuya compañera Celeste Fierro ha sido detenida con el conjunto de las tripulaciones de los barcos de ayuda humanitaria. Cele Fierro fue legisladora del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) por Buenos Aires, Argentina, donde los militantes de este partido y del FIT-U se han volcado a las calles para exigir la liberación de las y los activistas de la flotilla, y el fin de las acciones genocidas de Israel.

Marea ha venido sosteniendo una campaña permanente de solidaridad con Gaza y con todo el pueblo palestino juntos con otras organizaciones que vienen protagonizando acciones unitarias.

La Sumud fue interceptada anoche por barcos de la marina de guerra y por soldados de Israel que primero obstruyeron su paso, usó cañones de agua con chorros a fuerte presión, sonidos aturdidores y destellos luminosos enceguecedores para frenar el avance de las embarcaciones civiles. Luego procedieron a abordar los barquitos, apuntando a las y los activistas pacíficos, y finalmente a detenerles para su traslado a puertos israelíes con miras a su deportación posterior, aunque ha habido amenazas de tratarles como "terroristas". En días previos la flotilla había sido atacada con drones que lanzaron explosivos a la cubierta y velas de los barcos e incluso productos químicos nocivos sobre las personas.

El llamado entonces es a engrosar el movimiento de protesta mundial que está en desarrollo contra el genocidio y por la liberación de las y los activistas solidarios de la Global Sumud. Lo que no han hecho los gobiernos, como los europeos o de los países árabes, entre otros para detener el genocidio y socorrer o atender a la población palestina, lo estan haciendo iniciativas de movimientos civiles autónomos, organizaciones de derechos humanos y corrientes políticas de izquierda o progresistas, mostrando que es la acción independiente de los pueblos la palanca para poder ejercer presión y frenar la barbarie.