Gobierno palestino anuncia estar listo para reconstruir Gaza y Cisjordania

Mohamed Mustafá, primer ministro palestino

01-10-25.-Mohamed Mustafá, primer ministro palestino, anunció que su gobierno esta dispuesto a asumir la responsabilidad de reconstruir el futuro de las regiones de Gaza y Cisjordania.



Así lo expresó al inicio de la reunión semanal de su Gobierno un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera a conocer su plan para poner fin al conflicto en Gaza, que ha recibido ya el visto bueno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en espera de la respuesta del grupo islamista Hamás.



Sin embargo, el ministro no hizo referencia a la propuesta de Trump que contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido del gobierno de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por una Junta de la Paz.

