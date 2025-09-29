Caricatura de El Tano Yea

Apoyo a la flotilla humanitaria Credito: El Tano Yea

29 de septiembre de 2025.- Amplio apoyo en las Naciones Unidas por la creación de un Estado palestino, 152 contra 42, lo cual a Estado Unidos no me da ni vergüenza porque no le importa ni la razón ni la democracia de los votos, le importa tener la oportunidad de apoyar una guerra porque hace rato USA no logra ganancia por producir creativamente, su economía solo levanta la nariz cuando puede vender armas.

En tanto, una flotilla internacional de barquitos, encabezada por Greta Thunberg, lleva alimentos a Gaza. Esperamos que estos malnacidos no la hundan y dejen de matar de hambre a nuestros hermanos palestinos.

¡Desde Venezuela decimos, Palestina vencerá..!



elTANOyea

Dibujo publicado en El Correo del Orinoco, pág 13, hoy lunes 29 de septiembre de 2025