Lula pide en la ONU "no cerrar" el camino del diálogo a Venezuela

24-09-25.-El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este martes en la Asamblea General de la ONU que Latinoamérica pasa por un periodo de «polarización e inestabilidad crecientes», al tiempo que resaltó la necesidad de mantener a la región como «zona de paz».



El mandatario precisó que el continente americano «está libre de armas de destrucción masiva y conflictos religiosos o étnicos». Sin embargo, alertó que la comparación entre delincuencia y terrorismo es «preocupante». Lula además precisó que la «forma más eficaz de combatir el narcotráfico es mediante la cooperación internacional para reprimir el lavado de dinero y el comercio de armas».



El gobernante además cuestionó el «uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen un conflicto armado», tachándolo de «ejecución sin juicio». A la vez, Lula advirtió sobre las consecuencias humanitarias negativas de intervenciones externas y añadió que «el camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela».



Lula además se refirió a la situación de las democracias, resaltan que su fortaleza «no se limita a los rituales electorales, sino que depende de la reducción de las desigualdades y la garantía de derechos fundamentales como alimento, seguridad, trabajo, vivienda, educación y salud».



«La democracia falla cuando las mujeres ganan menos que los hombres o mueren a manos de parejas o familiares», acotó.

