Trump discute con una periodista: "Cállese. Es usted realmente desagradable"

Donald Trump tuvo un altercado con una periodista este viernes en la Casa Blanca cuando la corresponsal interrumpió varias veces al presidente estadounidense mientras respondía a otra pregunta.

"Cállese. Es usted realmente desagradable", exclamó Trump tras varios intentos de interrupción.

No obstante, la periodista intentó justificarse diciendo que simplemente estaba intentando hacerle una pregunta. "Usted es realmente desagradable. No hablaré con usted hasta que le llame", respondió el mandatario, dando el turno a otro periodista.

