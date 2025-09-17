Cuestionan legalidad de ataque militar contra embarcación venezolana

Senador Jack Reed: "Estos atroces asesinatos son ilegales, el Congreso debe exigir responsabilidades a Trump y detener este imprudente abuso de poder"

senador_demcrata_Jack_Reed.

El senador demócrata, Jack Reed, denunció que los «atroces asesinatos son ilegales» y que el Congreso de Estados Unidos (EEUU) debe exigir responsabilidades al presidente Donald Trump «y detener este imprudente abuso de poder» contra Venezuela.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social X, el congresista demócrata manifestó que el poder de declarar la guerra es potestad del Congreso y no del Presidente de EEUU.

Alertó que los atroces asesinatos en el Caribe no solo son ilegales sino que llevarían a EEUU a una guerra con Venezuela.

Igualmente, Jack Reed enfatizó que el Congreso estadounidense debe exigir responsabilidades a Trump para detener el abuso de poder contra Venezuela.

Este nuevo incidente ocurre en un contexto de creciente agresividad de Washington contras Caracas. En semanas recientes, el Gobierno de Venezuela ha denunciado repetidas maniobras militares estadounidenses cerca de sus aguas jurisdiccionales, la movilización de buques de guerra y el sobrevuelo de aviones de combate en la región.

Las autoridades venezolanas califican estos movimientos como actos de provocación y amenazas a su soberanía. Asimismo, denuncian que EE.UU. invoca el pretexto de luchar contra el narcotráfico, pero en realidad quiere promover un cambio de Gobierno en Venezuela.

Con información de Venezuelanews / Telesur.

