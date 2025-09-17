Enviado especial Richard Grenell ve viable un "acuerdo" entre EEUU y Venezuela

Richard Allen Grenell Credito: Web

17-09-25.-El enviado especial de EE. UU., Richard Grenell, abogó este martes por la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro, en medio de las tensiones entre ambos países como resultado del despliegue militar de Washington en el Caribe y que Caracas rechaza.



«Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘América Primero’. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra», señaló el funcionario durante una intervención en la Conferencia Política de Acción Conservadora (Cpac), celebrada en Paraguay.



Greniel, que se reunió a finales de enero con Maduro, resaltó que, como diplomático, siempre «quiere hablar», reseñó EFE.



«Hay un montón de herramientas que el Gobierno estadounidense puede usar desde el lado pacífico antes de que tengamos que transferir el expediente a quienes están listos y equipados para ir a la guerra», anotó. Complementó lo anterior con que todo presidente tiene frente a sí «dos voces», refiriéndose a la del Pentágono, que está «listo para la guerra» y el Departamento de Estado que, acotó, aboga por «maniobras gubernamentales», como las sanciones, el aislamiento o aranceles.



EE. UU. mantiene cerca de las cosas venezolanos a ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear. Según el chavismo, esto configura un intento por «cambio de régimen» en su país.

