Pedro Sánchez opina que Rusia e Israel deben ser excluidos de todas las competencias internacionales

16-09-25.-El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, opinó que Rusia e Israel deberían ser excluidos de todo tipo de competencias internacionales hasta que «cesen la barbarie», con relación a las respectivas guerras en las que están involucrados esos países.



Según Sánchez su opinión es compartida por la mayoría de los ciudadanos, independientemente de su ideología política.



«Da igual porque están en el sentido común, están en el área de la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel», dijo.



Estas declaraciones ocurren después de la polémica desatada el domingo cuando se suspendió la etapa final de la Vuelta Ciclista en Madrid, debido a protestas propalestinas.



Al respecto, Sánchez dijo que «el debate abierto» con la Vuelta Ciclista «debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo, como ya está ocurriendo» e insistió en que Israel no debe utilizar cualquier plataforma internacional para «blanquear su presencia».



Instó a las organizaciones deportivas a plantearse si Israel debe seguir participando en competencias internacionales, preguntando por qué se expulsó a Rusia tras invadir Ucrania y no se hizo lo mismo con Israel en medio de la guerra en Gaza.

