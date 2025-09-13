Trinidad y Tobago asegura que no hay planes con EEUU para invadir Venezuela

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago Credito: Efe

13-09-25.-La primera ministra de de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmó este viernes que no «hay planes con Estados Unidos para invadir Venezuela o enviar tropas», al tiempo que tildó de «alarmismo» las acusaciones de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en torno a presuntos «planes de agresión».



«No tengo ninguna intención, no hemos tenido ninguna conversación sobre invadir Venezuela, sobre pisar suelo venezolano, nada de eso está sucediendo», aseveró la mandataria a medios de comunicación a las afueras del Parlamento de Trinidad y Tobago.



De igual manera, Persad-Bissessar hizo hincapié en que su propósito principal es «proteger» a los ciudadanos de Trinidad y Tobago, reseñó EFE.



«Mantener a la gente a salvo»

«Me atreveré a hacer lo que tenga que hacer para mantener a la gente a salvo, y esa es mi prioridad. He dicho que Trinidad y Tobago es lo primero, esa es mi prioridad», apuntó.



Tales declaraciones se produjeron después de que Rodríguez acusara el jueves a los gobiernos de Guyana y de Trinidad y Tobago de ser «vasallos» del Departamento de Guerra de Estados Unidos. También de prestarse para «planes de agresión» del país norteamericano, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe.



Del mismo modo, el titular de Interior, Diosdado Cabello, dijo el miércoles que Persad-Bissessar, tiene «muchísima responsabilidad» en el reciente ataque de Estados Unidos contra una lancha.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)