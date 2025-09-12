Estados Unidos: Tres ex-agentes demandan al director del FBI Kash Patel y a la Fiscal General Pam Bomdi

12 de septiembre de 2025.-Tres exagentes del FBI demandaron al director del FBI, Kash Patel, y a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, alegando que los funcionarios los despidieron para apaciguar al presidente Donald Trump, informó BBC.com.

Patel presuntamente les dijo a sus empleados que "tenía que despedir" a esas personas porque "su capacidad para conservar su puesto dependía de la destitución de los agentes que trabajaban en casos relacionados con el presidente", según la demanda.

La demanda fue presentada por el exdirector interino del FBI, Brian Driscoll; Steven Jensen, exdirector adjunto a cargo de la oficina local de Washington; y Spencer Evans, exagente especial a cargo de la oficina local de Las Vegas.

El FBI declinó hacer comentarios. El Departamento de Justicia aún no ha hecho comentarios.

La demanda alega que Patel les dijo a sus subordinados que él y el Sr. Driscoll no podían detener estos ni otros despidos porque "el FBI intentó encarcelar al presidente y él no lo ha olvidado".

El Sr. Driscoll fue despedido del FBI el mes pasado. Fue uno de los agentes del FBI que se opuso previamente a la directiva de entregar una lista de agentes que habían trabajado en los casos del 6 de enero.

Patel ha declarado en entrevistas con los medios que le informaron que los agentes que participaron en la "militarización" del FBI serían despedidos.

"Todas las personas que se ha descubierto que han armado o participado en ese proceso han sido destituidas de sus puestos de liderazgo", declaró Patel. "Y si encontramos a otras personas involucradas en esto —como saben, esta es una agencia de 37.000 personas—, tomaremos medidas rápidas, tal como lo hemos hecho".

La demanda alega que el despido de los tres hombres violó su derecho a la libertad de expresión y asociación, amparado por la Primera Enmienda, y su derecho al debido proceso, amparado por la Quinta Enmienda.

"La confianza del público en el FBI depende del compromiso de cada empleado del FBI, desde el agente especial más nuevo hasta el director, de adherirse inquebrantablemente al estado de derecho sin temor ni favoritismo", declaró el Sr. Evans en un comunicado. "Los estadounidenses deberían exigir líderes del FBI que tomen decisiones basadas únicamente en los hechos de una investigación y nunca en el resultado deseado".

La demanda, presentada el miércoles ante un tribunal federal en Washington D. C., solicitaba la reincorporación de los tres hombres a sus puestos con el pago de salarios atrasados.

Además de Patel y Bondi, la demanda también incluye al FBI, el Departamento de Justicia y la Oficina Ejecutiva del Presidente como acusados.

Los agentes están representados por Abbe Lowell, un reconocido abogado que también representa a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, quien ha demandado a la administración Trump por intentar destituirla de su cargo.