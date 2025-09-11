11 de septiembre de 2025.- Presidente de Cuba anuncia el restablecimiento del suministro eléctrico en la mayoría de las provincias del país



"Luego de una madrugada de mucho trabajo por los especialistas del Ministerio de Energía y Minas y la Unión Eléctrica de Cuba, sigue avanzando la conexión del SEN. Se generan más de 1.000 MW, y la mayoría de las provincias ya están enlazadas", escribió Miguel Díaz-Canel en la red social X.



De acuerdo con reportes de la Unión Eléctrica de Cuba, las provincias de Pinar del Río y Guantánamo aún no han podido conectarse al Sistema Eléctrico Nacional.



Recientemente, un nuevo colapso en la red energética provocó un apagón general, luego de una inesperada "salida" de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país.

