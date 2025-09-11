(VIDEO) Huelgas, piquetes, manifestaciones y represión policial : Francia salió a las calles en medio de la crisis política

???? Gare du Nord : les cheminots réunis en AG sortent de la gare pour rejoindre le rassemblement à l'extérieur ! pic.twitter.com/LjeNSuQ4jQ — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 10, 2025

???? PARIS : INCROYABLE ! Après l'intense répression policière pour empêcher la convergence avec les cheminots, une AG a pu se tenir et DES MILLIERS de personnes rejoignent la foule à République depuis Gare du Nord #10septembre2025 pic.twitter.com/QyOcOEPEJh — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 10, 2025

???? ORLÉANS : Plus de 5000 manifestant•es dans les rues de la ville pour le 10 septembre scandent « Macron démission » pic.twitter.com/OMs5JfGCcs — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 10, 2025

11-09-25.-Huelgas, piquetes, manifestaciones y represión policial. Francia vive este miércoles una jornada de lucha que se expresa con bloqueos y marchas en las principales ciudiades tras varias semanas de preparación en asambleas generales en las que participaron trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, antirracistas, políticas y sindicales en medio de la crisis política que vive el país.El lunes una moción de censura en el Parlamento hizo rodar la cabeza del primer ministro, François Bayrou, tras intentar aprobar una impopular propuesta de presupuesto con ajustes y recortes, en nombre del equilibrio fiscal y en medio de fuertes gastos militares del Estado francés.Los ajustes incluidos en el presupuesto inflamó los ánimos de los trabajadores y los sectores populares que no solo convocaron enfurecidos a la jornada de este miércoles, sin esperar a las direcciones sindicales de la Intersindical que proponían recién el 18 de septiembre, sino que vieron la posibiliidad de luchar por recuperar las conquistas que les fueron arrebatadas en los últimos años por un Gobierno que hoy atraviesa su peor crisis."Somos trabajadores de diferentes sectores: energía, refinerías, ferroviarios, RATP [transporte metropolitano], salud, industria, servicios públicos, educación y otros. En 2023, durante la batalla por las pensiones , impulsamos una huelga general, dura y renovable, en contra de la estrategia de la Intersindical que pedía jornadas sin continuidad. Tampoco olvidamos que nuestros líderes sindicales dieron la espalda a los chalecos amarillos al inicio de su movimiento", dice una columna publicada en el sitio Politis el lunes y firmada por 300 dirigentes y referentes de varios sindicatos donde llamaban a construir un movimiento social desde las bases a partir del 10 de septiembre, sin esperar a la fecha de movilización convocada por las direcciones sindicales agrupadas en la Intersindical.El comunicado seguía diciendo "Durante el verano, la ira popular se cristalizó en torno a una fecha para ’bloquearlo todo’ el 10 de septiembre. Aunque algunas organizaciones como la CGT y Solidaires convocaron a la movilización este día, la Intersindical propuso otra fecha, el 18, y evitó el 10. La CFDT justificó esta estrategia explicando que "se necesitaba a alguien" y que los manifestantes del 10 no tendrían con quién hablar".Es así, que en las principales ciudades de Francia se terminaron conformando Asambleas Generales de distintos sectores que organizaron las acciones de este miércoles pasando por arriba a las direcciones sindicales más importantes.Marchas, bloqueos, huelgas... y represiónEn decenas de ciudades como París, Nantes, Marsella, Lyon o Montpellier, cientos de manifestantes bloquearon varias estaciones de autobuses, escuelas y carreteras por la mañana. Estas acciones fueron seguidas por manifestaciones masivas que congregaron a decenas de miles de personas.Alrededor de las 5:00 a. m., se celebró una asamblea general en la refinería Total Normandy, cerca de Le Havre, donde la huelga contó con el apoyo de casi el 30 % de los participantes. "Es la organización de base la que nos permitirá construir un movimiento fuerte que refleje el profundo rechazo a las políticas de Macron", declaró Alexis Antonioli, del sindicato de refinerías CGT Normandy. En la refinería Total Fezyn, en el departamento del Ródano, casi el 40 % de los refinadores se declararon en huelga.En el transporte, se produjeron bloqueos y piquetes en las estaciones de autobuses, así como en la RATP, mientras que en las centrales de autobuses de Belliard (distrito 18) y Lagny (distrito 20) se produjeron dinámicas contrastantes, atacadas por la policía.En la SNCF (ferroviarios), la huelga se extendió a las líneas Intercités, pero también a las TER, donde el tráfico se vio muy afectado. En la región parisina, varias líneas también se vieron afectadas por la huelga. En el Centro Técnico de la SNCF en Châtillon, la huelga contó con un amplio apoyo, con más del 80% de los huelguistas en varios equipos. Además, una asamblea general con simpatizantes de los huelguistas este miércoles por la mañana reunió a más de 150 personas. Por iniciativa del sindicato Sud Rail Paris Nord [de la estación ferrroviaria del norte de París], se había programado una gran asamblea general para agrupar al movimiento "Bloquear Todo" en la Gare du Nord [estación del norte] a las 11:00 h.Fue así que miles de personas se congregaron en la Gare du Nord de París [estación ferroviaria del norte] para responder al llamado de los ferroviarios. Una gran columna fue bloqueada y acorralada por la policía, que no dudó en cargar contra ella violentamente. A pesar de ello, se pudo celebrar una asamblea general con varios cientos de personas en la explanada de la estación.Desde la mañana la Policía desató una violenta represión violenta con más de 295 detenciones en toda Francia, 171 de ellas en París.En la misma Gare du Nord la policía cargó contra los manifestantes para evitar que se reunieran en asamblea general. Sin embargo, como denunció nuestro compañero Anasse Kazib, dirigente de Révolution Permanente y trabajador ferroviario: "¡Pueden reprimirnos, pero no impedirán que nos organicemos para continuar el movimiento!".Otro de los protagonistas de la jornada fueron los estudiantes secundarios. Alrededor de cincuenta institutos fueron bloqueados en toda Francia la mañana del miércoles en apoyo al movimiento y en contra de las políticas de austeridad y militarismo del gobierno. En París, más de diez institutos fueron bloqueados, incluyendo los de Hélène Boucher, Victor Hugo, Claude Monet en el distrito 13, Henri IV, y Lamartine y Racine.En Chambéry, frente al instituto Vaugelas, estudiantes corearon consignas de apoyo al pueblo palestino y denunciaron la represión policial. En el instituto Bellevue de Le Mans, cientos de estudiantes se congregaron frente a su centro contra las políticas de austeridad del gobierno. Decenas de otros institutos fueron bloqueados en el norte de Francia: varios en Rennes, como los de Jean Macé y Bréquigny; otros en Estrasburgo, como los de Pontonniers, Fustel y Marie Curie; pero también en Nancy, Besançon, Marsella, Burdeos, Auche, Savigny, Vanves y Montreuil.Ante la ira de los estudiantes de secundaria que se extiende por todo el país, y a pesar de que el régimen nunca ha estado tan débil, el gobierno busca sofocar el movimiento. Desde las 6:30 a. m., la policía llegó a numerosos bloqueos y reprimió violentamente a los estudiantes. En Henri IV, los empujaron contra la pared y los intimidaron con comentarios violentos e insultantes. Un policía les dijo: " No llores como una niña" y "Te voy a golpear la cabeza contra la pared, será la clase de música". En Sophie Germain, los estudiantes fueron gaseados desde las 6:30 a. m. En el instituto Hélène Boucher, aunque los dos policías presentes inicialmente no pudieron evitar el bloqueo, posteriormente se produjeron violentos enfrentamientos .En la ciuidad de Orleans más de 5.000 manifestantes salieron a las calles al grito de "Macron, dimisión".