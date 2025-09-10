Cuba: Unión Eléctrica reporta nueva caída total del Sistema Eléctrico Nacional

Sistema eléctrico de Cuba sufre desconexión total Credito: Archivo

10 de septiembre de 2025.- La Unión Eléctrica informó a través de sus redes sociales que a las 9:14 am de este miércoles se produjo una caída total del Sistema Eléctrico Nacional.



Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que la desconexión que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, “no obstante se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento”.



En estos momentos tenemos más de 200 MW en microsistemas eléctricos distribuidos por toda Cuba, dando servicio a objetivos vitales como hospitales, panaderías y bombeos de agua, confirmó el MINEM en X. “Continúa el proceso de restablecimiento del SEN”.



“En todo el país se está trabajando duro para reconectar el sistema eléctrico nacional. Ya se está llegando con energía a las termoeléctricas para desencadenar todo el proceso. Cada provincia toma sus medidas, como ya se sabe hacer. Ha mejorado la información a nuestro pueblo”, escribió en su cuenta en X el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.