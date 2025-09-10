Gustavo Petro advierte que Colombia no permitirá ser usada para una invasión contra Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia Credito: Web

10-09-25.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este martes que su país no permitirá que su territorio sea utilizado para una eventual invasión contra Venezuela, en respuesta al despliegue naval de Estados Unidos en aguas del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.



“Colombia no prestará su territorio para una invasión. ¿Cómo vamos a permitir una invasión?”, declaró Petro durante su intervención en la ciudad brasileña de Manaos, donde asistió a la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía.



Críticas a la acción militar estadounidense en el Caribe



El jefe de Estado se refirió al ataque de buques de guerra estadounidenses contra una embarcación venezolana en el Caribe, que, según Washington, transportaba drogas, hecho que dejó un saldo de once muertos. Para Petro, ese episodio debe ser calificado como asesinato.



El mandatario colombiano advirtió que la pasividad de la región ante este tipo de acciones podría tener graves consecuencias: “América Latina, que es dueña del Caribe, no puede soportar eso y quedarse callada porque sino después las bombas caerán es en Bogotá, Río de Janeiro, Manaos y otras ciudades de la región”.



Agregó que resulta inadmisible respaldar a gobiernos alineados con lo que calificó de genocidios: “Después las bombas caerán sobre nosotros”, sostuvo.



“El problema venezolano se resuelve hablando”



Petro reconoció que Venezuela enfrenta un conflicto político interno y recordó que ni él ha reconocido al nuevo Gobierno de Caracas. Sin embargo, rechazó cualquier solución basada en la fuerza militar: “Es un problema interno que se resuelve hablando y no podemos admitir que nos digan que lo resolverán con misiles como está ocurriendo ahora en Palestina”.



En su intervención, se dirigió al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, quienes también participaron en el acto en Manaos. A ellos les propuso reactivar un mecanismo regional para apoyar el diálogo en Venezuela.



“Es la hora de hablar y yo los invito a que busquemos que un cuerpo de países suramericanos vuelva a impulsar un diálogo político en Venezuela. Porque el pueblo venezolano tiene que unirse para resolver sus problemas ante una amenaza de invasión”, manifestó.



Defensa de la soberanía regional

El mandatario colombiano insistió en que ninguna crisis política justifica amenazas a la soberanía de los países suramericanos y subrayó que la región debe actuar de manera conjunta frente a la posibilidad de una intervención militar.



Entretanto, el presidente estadounidense Donald Trump defendió el despliegue naval en el Caribe como una estrategia destinada a contener el tráfico de drogas, argumento que ha sido cuestionado por varios gobiernos de la región.



Con información de EFE.

