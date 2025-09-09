Francia: Macron acepta renuncia de primer ministro; nombra a Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu, durante un evento en el Mont Valerien en Suresnes, cerca de París

9 d septiembre de 2025.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aceptó hoy martes la renuncia del primer ministro Francois Bayrou, informaron medios locales.



El presidente francés, nombró al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro para reemplazar a François Bayrou, que apenas estuvo nueve meses en el cargo, informó la presidencia.



Macron pidió a Lecornu "consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con el fin de adoptar un presupuesto para la nación y lograr los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses", indicó el Elíseo en un comunicado.



Bayrou presentó su renuncia hoy con anterioridad después de que su Gobierno perdió el lunes un voto de confianza en el Parlamento, informó France 24.



La Asamblea Nacional anunció que sólo 194 de 558 legisladores apoyaron a Bayrou.