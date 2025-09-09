Uruguay: Ministra de Defensa explicará sobre ingreso de marines de EEUU en su país

Sandra Lazo

9 de septiembre de 2025.- La ministra de Defensa, Sandra Lazo, comparecerá al Parlamento para explicar el ingreso a Uruguay, sin autorización legislativa, de soldados estadounidenses, trascendió hoy.



El senador del opositor Partido Nacional y ex ministro de Defensa, Javier García, presentó una moción para que Lazo comparezca, de manera urgente, ante la Comisión de Defensa del Senado, lo cual fue aprobado por unanimidad.



La información del ingreso al país de marines de Estados Unidos fue divulgada por la embajada del país norteño aquí.



“Tomamos conocimiento por una información de la embajada de Estados Unidos que fue pública”, comentó el senador.



Según detalló García, los marinos estadounidenses estuvieron haciendo “ejercicios militares” en el territorio nacional durante agosto.



Puntualizó que “hay un precepto constitucional que obliga sin excusa” a que se apruebe el ingreso de militares extranjeros con la venia del Senado.



“Estos mismos ejercicios se han hecho anteriormente siendo yo ministro”, recordó García, quien apuntó que en ese momento el Frente Amplio “votaba en contra”.



La ministra Lazo dijo que no tiene “ningún inconveniente” en ser convocada a comisión y agregó que en esa instancia va a “responder como corresponde”.