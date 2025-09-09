Los pescadores de Tobago exigen una respuesta tras el ataque estadounidense

El presidente de la Asociación de Pescadores de Tobago, Curtis Douglas, confirmó que los pescadores encontraron los restos de la supuesta embarcación que EEUU atribuye a Venezuela y alertó que los arponeros temen por su vida

Los pescadores de Tobago dicen que están alarmados por el "silencio ensordecedor" del secretario principal Farley Augustine luego de la destrucción por parte de Estados Unidos de un barco venezolano que dejó 11 personas muertas.

El impacto tuvo lugar el 2 de septiembre de 2025 en el Caribe sur. Estados Unidos afirmó que el buque transportaba drogas y estaba vinculado al denominado "Tren de Aragua". No hubo arrestos ni se han presentado pruebas públicas.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar apoyó la acción de los estadounidenses, diciendo: "No tengo ninguna simpatía por los traficantes; el ejército estadounidense debería matarlos a todos violentamente".

Se cree que restos del barco destruido han aparecido en aguas de Tobago.

El presidente de la Asociación de Pescadores de Tobago, Curtis Douglas, confirmó que los pescadores encontraron los restos.

"Es cierto. No es una historia inventada. Son los pescadores quienes la descubren", dijo.

Douglas advirtió que los pescadores locales temen que puedan ser confundidos con traficantes.

"Nuestros pescadores navegan a 40 y 50 millas, a mucha profundidad, y fácilmente podrían ser confundidos con personas que están haciendo cualquier cosa, drogas o lo que sea, y ser arrastrados al agua", dijo.

Añadió: "A muchos miembros de la organización pesquera les preocupa que él [el Secretario Principal de la THA, Farley Augustine] guarde silencio en una situación como esta. Los tobagonos están profundamente preocupados por cómo un líder de la THA no ha dicho nada tranquilizador para tranquilizar a los pescadores, asegurándoles que podemos salir al mar a pescar".

Los intentos de contactar al secretario jefe para solicitarle comentarios no tuvieron éxito.

Sostienen que lo ocurrido contraviene principios fundamentales del derecho internacional y el derecho a la vida; y en este sentido, enumeran tratados multilaterales vulnerados, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) y la Convención de Viena de 1988 sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, así como el artículo 51 de la Carta de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Fuente: Globovisión / CNC3 / TeleSur.