Estados Unidos: Pete Hegseth y Dan Caine llegan a Puerto Rico en medio de protestas

Mientras Estados Unidos intensifica operaciones militares en el Caribe

SAN JUAN, Puerto Rico 8 de septiembre de 2025.— El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y el general de la Fuerza Aérea, Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, llegaron a Puerto Rico el lunes, en un momento en que Estados Unidos intensifica sus operaciones militares contra los cárteles de la droga en el Caribe, informó Military.com.



La llegada se produce más de una semana después de que cientos de infantes de marina estadounidenses fueran desplegados en Puerto Rico para un ejercicio de entrenamiento.



La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, informó que Hegseth y Caine visitaron el territorio estadounidense para apoyar a los participantes en el entrenamiento.



“Agradecemos al presidente Trump y a su administración por reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos y por su lucha contra los cárteles de la droga y el narcodictador Nicolás Maduro”, declaró González.



Hegseth y Caine se reunieron con funcionarios en la Base de la Guardia Nacional Aérea Muñiz del Ala 156 en Carolina, una ciudad al este de la capital, San Juan.



González dijo que Hegseth habló con casi 300 soldados en la base y agradeció a quienes describió como “guerreros estadounidenses” por su trabajo.



La visita se produce mientras Estados Unidos se prepara para desplegar 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico para operaciones contra los cárteles de la droga, según declaró el sábado una persona familiarizada con la planificación. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que no se ha hecho pública la información sobre los despliegues.



Aumento de la tensión.



El 2 de septiembre, Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo un ataque en el sur del Caribe contra un buque que había salido de Venezuela y era sospechoso de transportar drogas. Once personas murieron en la inusual operación militar estadounidense en el Caribe. El presidente afirmó que el buque era operado por la banda venezolana Tren de Aragua.



Si bien el primer ministro de Trinidad y Tobago elogió el ataque y afirmó que Estados Unidos debería eliminar a todos los narcotraficantes "violentamente", la reacción de otros líderes caribeños fue más moderada. La ministra de Asuntos Exteriores de Barbados, Kerrie Symmonds, declaró recientemente a The Associated Press que miembros de Caricom, un bloque comercial regional, enviaron una carta al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, solicitando una comunicación abierta sobre los acontecimientos, afirmando que quieren evitar ser sorprendidos por cualquier acción estadounidense contra Venezuela.



Mientras tanto, Maduro prometió el viernes defender la soberanía de Venezuela e instó a Trump a dialogar para evitar conflictos.