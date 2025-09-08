Renace la rebelión anticolonial en Puerto Rico con nuevo ritmo. Entrevista a José La Luz Díaz

José La Luz Díaz

8 de septiembre de 2025.- En Puerto Rico renace un movimiento anticolonialista con una nueva generación y con nuevo ritmo que enfrenta las políticas de sumisión a los fondos buitres, el despojo, la gentrificación impulsada por los especuladores de tierras y vivienda y la continuación de casi 130 años de colonia de Estados Unidos, sostiene José La Luz Díaz en entrevista con La Jornada.



El veterano sindicalista, organizador político y educador popular de larga trayectoria en luchas sociales y electorales dentro de Estados Unidos y su país, como clave en diversos movimientos de solidaridad del continente americano –siempre un optimista realista–, está entusiasmado sobre el futuro inmediato de un Puerto Rico que lleva años en una crisis cada vez más severa.



Despierta un nuevo movimiento anticolonialista encabezado por fuerzas sociales, culturales y políticas, entre ellas Movimiento Victoria Ciudadana, del cual es integrante. “Hay unas fuerzas emergentes que en su gran mayoría son gente joven, que están integrándose a este movimiento. Se plantea la necesidad de la construcción de un frente amplio, que es esto que se conoce como la Alianza País, parecido a lo que se hizo en Colombia y Uruguay, entre otros”.



Esto no es un invento nuevo: “todo lo que hemos aprendido de los ensayos en la América nuestra, todo eso se aplicó. Hubo diálogos con compañeros de América Latina, o sea que se afinó el criterio de la necesidad de la construcción de esta alianza amplia”.



Y en este movimiento, subraya, hay una participación cada vez mas dinámica. “Desde 1952 no había una participación a ese nivel de las fuerzas progresistas en esta isla caribeña” como la que se expresó en las elecciones de 2024 y, desde entonces, en la construcción de una fuerza anticolonial.



La influencia que deja la música



Uno de los factores sorprendentes de este nuevo movimiento es la figura de Bad Bunny, quien ahora está en medio de una serie de 30 megaconciertos en la isla y es fenómeno musical internacional. “Este jovencito, que hasta hace poco insultaba a medio mundo con sus canciones y su música, de momento se transforma en una figura importante en auspiciar el crecimiento de este movimiento, no solamente desde su tribuna cultural y musical, sino incluso con plata para que se contrate gente que organice el movimiento. Y lo más reciente es Residente, donde a mí me consta que la gente de nuestra generación están allí metidos con sus hijos, sus hijas y sus nietos y sus nietas. Y es un fenómeno que nos va a dar mucho más fuerza”.



En torno al nuevo movimiento, “el otro elemento es esta relación dinámica con la diáspora puertorriqueña. Allí en la isla quedan apenas 3 o 3.4 millones, mientras en Estados Unidos hay 8 millones y pico. O sea que la inmensa mayoría de la gente nuestra reside acá en la diáspora”. En ese contexto, resalta la importancia de políticos estadounidenses de origen boricua, como la diputada federal Alexandria Ocasio-Cortez, que están apoyando este nuevo movimiento.



La Luz informa que él fue recién electo por Victoria Ciudadana como uno de los representantes de esa diáspora. “El desafío que enfrentamos es cómo educar a nuestros compas allá de que esto –el trabajo dentro de Estados Unidos– tiene una importancia estratégica, de que esto no es solamente útil para levantar fondos, que es como muchos de nuestros partidos de América Latina nos ven acá. Hay que organizar de manera binacional, trasnacional y transfronteriza, si se quiere”. Pero, a diferencia de todas las demás, los inmigrantes puertorriqueños llegan con algo único: el derecho al voto; y a diferencia de sus paisanos en la isla, pueden votar si residen dentro de Estados Unidos por presidente y legisladores federales.



El manejo de la bancarrota



Regresando a Puerto Rico, La Luz reitera que este nuevo movimiento surge en parte como “respuesta a este proyecto terrible de austeridad que ha sido implantado ya por casi dos décadas, el gobierno de la isla se había declarado en bancarrota, se había aprobado una ley de bancarrota territorial en Washington durante el gobierno de Barack Obama, porque como no es un estado de la Unión, no tiene la facultad de acogerse a la bancarrota, y por eso se determina en Washington”.



Es de ahí que el gobierno estadounidense impone la Junta de Control Fiscal, conocida como “La Junta”, encargada de manejar la crisis financiera “y que efectivamente gobierna la isla”.



Durante casi una década, esa junta ha impuesto una política de austeridad y privatización de servicios públicos, incluyendo el sector eléctrico y el cierre de escuelas. Críticos señalan que la economía de Puerto Rico ahora está al servicio de los llamados “fondos buitres” que controlan su deuda e inversionistas que explotan los recursos de la isla.



A principios de agosto, el presidente Donald Trump despidió a cinco de los siete jefes de La Junta con el propósito de seleccionar gente leal sólo a él. Analistas pronostican más de lo mismo, pero peor en el manejo de la isla.



Para La Luz, ante todo esto está “la importancia de construcción de un movimiento de masas para poder enfrentar una embestida” cada vez mas salvaje. “Obviamente de los dos partidos coloniales principales, que son el Partido Nuevo Progresista, que no es nuevo ni es progresista, y el Partido Popular Democrático, que no es popular ni democrático. Es el binomio de los dos. Es como los partidos del PRI y el PRD en México, ¿verdad?, y el PAN”, comentó. De hecho, la gobernadora de la isla es una cofundadora de Latinas por Trump.



“Pero en esta coyuntura actual hay un resurgimiento, un renacer, de las fuerzas progresistas que no exactamente están todas a favor de la soberanía o de la independencia, porque muchas favorecen un proyecto de descolonizar el país… y ya muchos de los que estaban ya participando en la construcción de ese movimiento también están construyendo este nuevo partido, Movimiento Victoria Ciudadana.”



Para los que se consideran independentistas, agregó, se plantea que “el problema es que para poder entender la necesidad de la soberanía, hay que entender primero que esto es una colonia y hay que descolonizar. Y descolonizar significa que la gente se despoje de la manera colonizada de ver las cosas”.



Más aún, agrega, un movimiento no se puede limitar a oponerse a un proyecto como el que se impone en la isla, sino en plantear cuál es la alternativa. “Y ahí que la experiencia que se pueda aprender de otros movimientos en otros países va a ser fundamental” para enfrentar, entre otras cosas, la llamada gentrificación colonial, como el despojo de la riqueza que queda en la isla, sobre todo ese pueblo.



La Luz encabezó la lucha para fundar el sindicato más poderoso de Puerto Rico a mediados de los años 90, al agremiar a 120 mil empleados públicos. Ha participado en múltiples esfuerzos de educación popular, sindicalización y en impulsar la elección de políticos progresistas en Estados Unidos, incluyendo un representante del candidato presidencial Bernie Sanders y hasta recientemente en el comité nacional de Democratic Socialists of America.