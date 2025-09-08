Los BRICS acuerdan avanzar hacia "un orden internacional más justo"

Putin y Lula en la Cumbre de los Brics

8 de septiembre de 2025.- Este lunes, tras la cumbre de emergencia que se realizó de manera virtual convocada por el mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva, los BRICS acordaron avanzar hacia "un orden internacional más justo".



"Hubo consenso sobre la necesidad de avanzar rumbo a un orden internacional más justo, equilibrado e inclusivo, capaz de reflejar las transformaciones en curso y responder de manera más eficaz a las demandas del sur global", indicó en un comunicado el Gobierno brasileño, que había propuesto el encuentro.



Los mandatarios destacaron que, ante la creciente inestabilidad internacional, tanto en el campo económico como el político, los BRICS reafirman su compromiso "con la preservación y el fortalecimiento del multilateralismo, así como con la reforma de las instituciones internacionales".



La reunión duró una hora y 30 minutos y estuvieron presentes los presidentes de China, Egipto, Indonesia, Irán, Rusia y Sudáfrica, además del príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, el canciller de la India y el viceministro de Relaciones Exteriores de Etiopía.