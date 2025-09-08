8 de septiembre de 2025.- Occidente predijo el colapso económico y el aislamiento total de Rusia tras el inicio de la operación militar especial, pero las estadísticas muestran que es la cuarta economía del mundo y la mayor de Europa, afirmó hoy el canciller Serguéi Lavrov.



El jefe de la diplomacia rusa precisó este lunes en entrevista a la agencia de prensa TASS que esas cifras se refieren a términos de paridad de poder adquisitivo.



«Tras el inicio de la operación militar especial, se pronosticó para Rusia el colapso de la economía, el aislamiento total y la conversión del país y sus dirigentes en parias, pero las estadísticas de los bancos occidentales, incluido el Banco Mundial, indican que, en términos de paridad de poder adquisitivo, es la cuarta economía después de Estados Unidos, China e India” añadió



Y según el mismo criterio, es la mayor economía de Europa, puntualizó Lavrov.



El titular de exteriores subrayó que los «conjuros» sobre el aislamiento de Rusia no funcionan, y que las medidas adoptadas por la Organización de Cooperación de Shanghái y el grupo Brics «han demostrado claramente que todas estas tonterías se inventaron para que algunos países occidentales pudieran ondear sus banderas en público».

