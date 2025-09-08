Líderes de los BRICS celebran cumbre de emergencia para responder a aranceles de EE.UU.

Este lunes, a las 09:00 hora local de Brasilia, (12:00 GMT), se celebrará una cumbre de emergencia del grupo BRICS en formato virtual, convocada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a fin de hacer frente de manera conjunta a la guerra arancelaria impuesta por Estados Unidos (EE.UU.).

El encuentro, confirmado por el servicio de prensa del mandatario Lula, reunirá a los líderes de las principales economías emergentes para abordar los severos aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump contra Brasil e India, así como las amenazas que se ciernen sobre la multipolaridad global.

La reunión se desarrollará a nivel de jefes de Estado, con la participación de los presidentes Vladimir Putin (Rusia); Xi Jinping (China), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y el anfitrión Lula da Silva. Por India participará el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar. Posteriormente, Lula sostendrá una reunión con el ministro de Finanzas brasileño, Fernando Haddad.

