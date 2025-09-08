(VIDEO) Argentina: Milei reconoce "clara derrota" en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

08-09-25.-.El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció que su partido La Libertad Avanza (LLA) ha sufrido «una clara derrota» que «hay que aceptar», y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados, tras el importante triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.Milei reconoció este domingo el fracaso de la formación ultraderechista en esta provincia frente al rotundo triunfo del peronismo: «Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo», afirmó.Con más del 90 % de los sufragios escrutados, Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo, se impuso con un 47 % de los votos, mientras que LLA obtuvo cerca de un 34 %, lo que significa una diferencia de trece puntos.«Este es un piso del cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre, que vienen las elecciones nacionales», señaló Milei, en alusión a los comicios en los que se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino.El mandatario dijo que el resultado de este domingo obliga a hacer una profunda autocrítica: «Aquellas cosas en que nos hemos equivocado, las vamos a corregir».«Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre», insistió.Aún así, se mantuvo firme en el rumbo que adoptó cuando fue elegido presidente, en diciembre de 2023: «No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo no solo que se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más».