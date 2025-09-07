EEUU: protestan en calles de Washington ante el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump

7 de septiembre de 2025.- Centenares de personas protestaron en rechazo a la política de la administración de Donald Trump este sábado en Washington DC. Los manifestantes exigieron que el presidente de EEUU, ponga fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional, medida que fue ordenada el 11 de agosto de este año por el mandatario republicano, según argumentó, para combatir el crimen.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó una demanda ante la movilización de las fuerzas en la capital, informan medios.

El mismo día en que hizo pública la decisión, Trump aseguró que pondrá bajo control federal a la policía de la capital estadounidense.



El presidente estadounidense catalogó a esa ciudad como una de las más peligrosas de EEUU y pidió a las personas sin hogar irse a otro lugar.



"Nadie quiere ser asaltado, violado, tiroteado y asesinado", dijo Trump, al tiempo que aseguró que la tasa de homicidios en Washington DC es más alta que en algunos "de los peores lugares del mundo" y que el número de robos y secuestros de automóviles también ha aumentado.



No obstante, los registros de la policía especificaban que se produjo una reducción del 7% en todos los delitos cometidos en la ciudad en lo que va de año, con una disminución del 26% en el número total de delitos violentos. Los homicidios han descendido un 12% en el mismo periodo.

Es importante destacar que la Guardia Nacional de Estados Unidos es una fuerza militar de reserva organizada como milicia estatal y también como parte de las reservas federales de los Estados Unidos, con miembros que sirven a tiempo parcial mientras mantienen empleos civiles.

Compuesta por la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea, puede ser activada tanto por los gobernadores para responder a desastres naturales y crisis locales, como por el Presidente para desplegarse en operaciones militares en el extranjero o en misiones federales.