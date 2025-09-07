Tráfico postal hacia EEUU cae en más de 80% por tarifas arancelarias

Oficina Postal en EEUU

7 de septiembre de 2025.- Después de que la Casa Blanca quitara la exención de gravámenes en las importaciones de bajo valor, el tráfico postal se redujo en un 81%, de acuerdo con datos de la Unión Postal Universal (UPU), organismo especializado de las Naciones Unidas.



"Además, 88 operadores postales informaron a la UPU de que han suspendido algunos o todos los servicios postales a EEUU hasta que se aplique una solución", refirió en un comunicado.



De igual manera, el organismo resaltó que trabajan en una "solución técnica" para normalizar el flujo del correo postal.



"También se proporcionarán soluciones para transferir los datos requeridos y remitir los montos al tercero calificado, y los correos tendrán a su disposición todas las herramientas tecnológicas necesarias para mantener el correo en movimiento", precisó la UPU.