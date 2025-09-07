Franja de Gaza: Al menos 20.000 niños han sido asesinados por Israel desde octubre de 2023

Con Mohamed en brazos, su madre Hidaya confirma que su hijo tiene una debilidad muscular, pero la conversación la impregna el miedo de que sea el hambre lo que le mate

Los últimos datos publicados por la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza señalan que al menos 20.000 infantes (aproximadamente el 2 % de la población infantil de la Franja) han sido asesinados desde octubre de 2023 por el Ejército de Israel.

La cifra de heridos es el doble: 42 011 niños, según indica el Ministerio de Salud. En tanto, miles se reportan como desaparecidos, “se presume que enterrados bajo los escombros”, acota el informe de Save The Children.

Mientras, los menores que siguen con vida “luchan por sobrevivir”, afirmó recientemente la portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Tess Ingram, ante la catastrófica situación humanitaria que Israel ha creado en el enclave. Una realidad que empeora para los 21.000 infantes que han quedado con discapacidad permanente.

Pese a los miles de infantes que Israel ha asesinado, dejado huérfanos o les ha cercenado partes de su cuerpo, el Ejército avanza con su dstrucción de la Ciudad de Gaza mediante ataques mortales que acaban con la vida de decenas de gazatíes cada día. Foto: EFE.

Más de un millón de personas se enfrentan a una hambruna oficialmente declarada en la Franja, la mitad de ellos niños. Desde que se declaró la hambruna, el pasado 22 de agosto, una veintena de menores han muerto por inanición, sumando 135 en total.

Otros 132.000 podrían morir de hambre si continúan los bombardeos, incursiones terrestres y el bloqueo a la ayuda humanitaria por parte del Ejército de Israel. El informe señala además que los niños tienen siete veces más probabilidades que los adultos de fallecer a causa de las heridas ocasionadas por las explosión.

Cajas con alimentos se descomponen a la intemperie en el cruce israelí de Kerem Shalom, al lado de la Franja de Gaza, mientras miles de personas corren riesgo de morir de hambre en Gaza, y para los 382 muertos por inanición y desnutrición ya ha sido demasiado tarde. Foto: EFE / Magda Gibelli

Además de las lesiones y discapacidades, los infantes sobrevivientes ven destruidas sus escuelas —el 97 % de ellas reducidas a cenizas— en tanto el 94 % de los centros de salud carecen de insumos médicos para atenderlos a causa de las negativas de Israel a permitir la entrada regular y masiva de la ayuda que se acumula en los cruces.

"Si la comunidad internacional no interviene, nos enfrentamos al riesgo real de la aniquilación total de las futuras comunidades palestinas", advirtió el director regional de Save the Children para Oriente Medio, el Norte de África y Europa del Este, Ahmad Alhendawi.

"Esta guerra es cruel, depravada y deliberada contra los niños de Gaza y su futuro, una generación robada", sentenció el funcionario.