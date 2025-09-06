España: multitudinaria protesta en apoyo al pueblo palestino en Bilbao

6 de septiembre de 2025.- La ciudad de Bilbao en España vibró con el repique de cacerolas en una cacerolada multitudinaria convocada por Gernika-Palestina, que recorrió la ciudad desde la Plaza Circular hasta la emblemática Plaza Miguel de Unamuno en el Casco Viejo. Más de mil personas respondieron al pulso solidario, en una movilización que se replicó en 109 municipios de Euskal Herria.

En cada golpe de utensilios, resonaba un grito cargado de indignación: "Palestina askatu!" y "Genozidioa STOP!". No era un acto aislado, sino un clamor colectivo para denunciar lo que los organizadores han definido sin ambages como un "genocidio sionista" en Gaza.

Algunas pancartas desafiaban el orgullo institucional: "Pararemos la Vuelta y lo que haga falta porque esta atrocidad no podemos permitir", proclamaban los portavoces, refiriéndose tanto al evento deportivo internacional como a la complicidad -o la indiferencia- que entienden que persiste en algunas esferas de poder.

En el cierre del acto, los convocantes agradecieron la afluencia y recordaron cifras escalofriantes: más de 64.000 personas muertas desde el inicio del conflicto, niños, sanitarios, periodistas como víctimas directas; y la hambruna, los bombardeos y la destrucción sistemática de hospitales y campos de refugiados como armas deliberadas.

Mientras tanto, el telón político no permanecía cerrado. En otras localidades se replicaban los cacerolazos, muchos frente a ayuntamientos y plazas públicas -Donostia y Vitoria-, con la presencia activa de ciudadanos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos.

Bilbao no fue mera espectadora, sino epicentro de una protesta que evidenció la tensión entre espectáculo y compromiso. "Para ellos, Bilbao es solo un escenario de macroeventos… pero la ciudadanía no nos callaremos ante un genocidio", declaraban los representantes de Gernika-Palestina al término de la marcha.