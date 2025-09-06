Gustavo Petro: la inmensa mayoría de la Celac respaldan la paz en Latinoamérica y el Caribe

21 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Y Caribeños (Celac) expresaron su profunda preocupación por el reciente despliegue militar extra-regional de Estados Unidos y respaldaron el llamado "a promover un entorno seguro" en la región, informó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario difundió, en su cuenta en la red social X, un comunicado que aclaró no es "oficial" del organismo integracionista puesto que "una minoría se opuso".

Los países firmantes reconocen que "el crimen organizado transnacional y el narcotráfico constituyen una amenaza significativa para alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas, por lo que reafirman su voluntad de combatirlos de manera prioritaria, aumentando la cooperación y la coordinación regional e internacional en el marco del respeto al Derecho Internacional y cumpliendo con los marcos legales y convenios internacionales vigentes".

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Hondura, México, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela ratificaron que América Latina y el Caribe es una zona de paz desde 2014, "compromiso adoptado por todos los Estados miembros y sustentado en principios como: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la promoción del diálogo y el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación".

Asimismo, ratifican la vigencia del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) que "constituye un hito histórico que convirtió a nuestra región en la primera zona densamente poblada del mundo libre de este tipo de armamento. Este tratado refleja la vocación de nuestros pueblos por la paz, la seguridad colectiva y la proscripción definitiva de las armas nucleares como medio de coerción o amenaza".

Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, no suscribieron el texto propuesto por Colombia, en calidad de presidente pro témpore del bloque, en el que los firmantes reiteran "su firme compromiso con la defensa de la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo en toda la región".