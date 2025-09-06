(VIDEO) Trump autoriza al Pentagono a "hacer lo que quiera" con aeronaves de Venezuela que vuelen en "posición peligrosa"

06-09-25.-El presidente de EE. UU., Donald Trump, autorizó este vienes a oficiales del Pentágono a «hacer lo que quieran» con aeronaves de Venezuela que pongan «en peligro» a unidades estadounidenses, después de que aviones militares de la FANB sobrevolaran el buque USS Jason Dunham.«General, si hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera. ¿De acuerdo? Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted o sus capitanes pueden decidir qué hacer. ¿De acuerdo?», le instruyó al secretario de Defensa, Pete Hegseth.Sus palabras tuvieron lugar durante un acto de firma de la orden ejecutiva que cambia el nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra.El jueves, el Pentágono denunció que dos aeronaves militares de Venezuela realizaron un sobrevuelo cercano a un buque de la Marina norteamericana en aguas internacionales, acción que catalogó como un “movimiento altamente provocador”.En un mensaje difundido en la red social X, el Pentágono lanzó una advertencia directa a Caracas.“Se le aconseja firmemente al cártel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos”, señaló la institución.