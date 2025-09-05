Convocan a cumbre BRICS para discutir respuesta conjunta a aranceles de Trump contra Brasil e India

Brics

5 de septiembre de 2025.- Los BRICS celebrarán una cumbre en formato virtual el próximo 8 de septiembre para abordar los severos aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra dos países del grupo, Brasil y la India.



La reunión fue convocada por el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y se realizará a nivel de líderes. Se prevé que examinen profundamente el tema y elaboren una respuesta conjunta del grupo a la guerra comercial desatada por Estados Unidos. Además, se debatirá una reforma de la Organización Mundial del Comercio.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó la participación del presidente ruso Vladimir Putin. Estos detalles de la reunión también fueron confirmados por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, durante una rueda de prensa realizada este viernes en Nueva Delhi.



De acuerdo con fuentes del Gobierno brasileño, Lula también busca movilizar a los líderes de las principales economías emergentes en apoyo del multilateralismo.



El presidente Lula había anunciado, a inicios de agosto, que tenía previsto llamar a los líderes de los países BRICS, comenzando por India y China, para discutir la posibilidad de dar una respuesta conjunta a los aranceles estadounidenses.



Añadió que no pensaba tener conversaciones directas con Donald Trump, aunque la Cancillería brasileña buscó incesantemente generar un diálogo sobre el tema con la Casa Blanca, que esta obstaculizó. Anteriormente, Lula aseguró que Brasil no renunciaría a la idea a construir una moneda alternativa al dólar, idea recurrentemente manejada por líderes del grupo para fomentar relaciones económicas y comerciales en un clima de soberanía y sin ser rehenes de medidas coercitivas unilaterales que impongan EE.UU. y naciones satélite usando el dólar como arma de guerra.



Brasil e India enfrentan altos aranceles impuestos por Washington. Diversas exportaciones brasileñas a EE.UU., incluido el café, quedaron sujetas a aranceles del 50 por ciento, en una arremetida que coincide con intensas presiones de Trump contra el Gobierno y el sistema judicial brasileños por el juicio contra el exmandatario de ultraderecha, Jair Bolsonaro, por su presunta participación en actos golpistas para impedir la juramentación de Lula.



En paralelo, la Administración Trump impuso un arancel adicional del 25 por ciento a las importaciones indias bajo el pretexto de que la potencia asiática compra petróleo ruso. India ha denunciado los aranceles como “injustos e irrazonables”, ha manifestado que continuará adquiriéndolo y ha cuestionado la doble moral de Washington, que adquiere numerosos productos rusos.



Meses atrás, Trump amenazó con imponer aranceles adicionales a los países BRICS por sus esfuerzos por reducir la dependencia del dólar expandiendo el comercio en monedas locales.



El grupo BRICS se fundó en 2006 por Brasil, China, India y Rusia; en 2011 a ellos se unió Sudáfrica, surgiendo la sigla BRICS. En 2024 en el grupo ingresaron también Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.