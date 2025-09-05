Por primera vez en años el dólar se vende a 64 pesos en Dominicana

5 de septiembre de 2025.- El dólar estadounidense mantiene hoy una tendencia al alza en la República Dominicana y aunque el Banco Central (BC) fijó la venta a 63.88 pesos, entidades financieras lo expenden a 64 pesos por primera vez en años.



La cifra fijada por el BC representa nueve centavos más que el jueves 4 de septiembre, cuando se cotizó a 63.79 pesos, mientras este vienes estableció la compra a 63.12.



El dólar se comercializa a 64.00 pesos en el Banco de Reservas, mientras que la compra se ubica en 62.00 pesos.



La tasa de cambio del Banco Popular se coloca en 64.05 pesos para la venta y en 61.05 para la compra.



Asimismo, el banco BHD despacha el dólar a 64.05 y lo recibe en 61.25.



El valor más alto registrado en 2024 fue de un dólar igual a 61.10 pesos, alcanzado el 31 de diciembre; 58.10 pesos en diciembre de 2023 y 57.85 pesos en enero de 2022.

