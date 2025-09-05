(VIDEO) Marco Rubio sobre datos que sacan a Venezuela de ruta del narcotráfico: "A mí no me importa lo que dice la ONU"

05-09-25.-El secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Antonio Rubio, desconoció la autoridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su intento por defender las recientes agresiones contra Venezuela y las acusaciones por supuestos vínculos con grupos del narcotráfico.Durante una rueda de prensa desde Ecuador, señaló: «A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas (…) A mí no me importa», recalcó tras una pregunta sobre los informes de la ONU que indican que Venezuela es un país libre de cultivos ilícitos y que está fuera de la ruta de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.Las declaraciones del funcionario se produjeron tras semanas de fuertes tensiones por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, acción condenada por la mayoría de gobiernos de la región.Anteriormente, el Gobierno estadounidense anunció una operación híbrida en aguas del Caribe, frente a las costas venezolanas, paralelo a los señalamientos hacia el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.Sin embargo, Pino Arlacchi, exdirector de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), rechazó la narrativa que vincula a Venezuela con el narcotráfico y lo explicó de manera detallada en un artículo difundido la semana pasada.