Israelíes exigen en protestas liberar rehenes y parar guerra en Gaza

Israelíes se manifestaron cerca de la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu exigiendo en fin del genocidio en Palestina

4 de septiembre de 2025.- Cientos de israelíes, incluidas familias de presos en Gaza, se manifestaron en la Jerusalén ocupada, especialmente en torno a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu.



La policía israelí detuvo a 13 manifestantes este miércoles durante protestas en Jerusalén Oeste, las cuales exigían la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza, incluso si eso implica detener la guerra persistente desde hace 23 meses.



Cientos de manifestantes israelíes rompieron las barreras de seguridad cerca de la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu, además de tener lugar en los alrededores de la casa de Netanyahu, la Knesset israelí y los ministerios gubernamentales.



Las familias de los rehenes israelíes en Gaza anunciaron previamente una jornada de protestas en Jerusalén Oeste para presionar al gobierno a aceptar un acuerdo de alto el fuego y liberación de prisioneros.



Según la policía sionista, los manifestantes prendieron fuego a neumáticos y contenedores de basura cerca de la residencia del primer ministro, lo que provocó incendios en varios vehículos.



Mientras tanto, las familias de los rehenes continúan sus protestas para presionar al gobierno de Netanyahu a cerrar un acuerdo con Gaza, en medio del temor por la vida de los cautivos tras el anuncio de un plan para ocupar la ciudad.