Trinidad y Tobago apoya ataque de EEUU contra embarcación en el Caribe y pide eliminar “violentamente” a todos los narcotraficantes

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago Credito: Web

04-09-25.- La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, expresó este miércoles su satisfacción por el ataque estadounidense contra una embarcación supuestamente del Tren de Aragua y afirmó que el Ejército estadounidense debería eliminar a todos los traficante de los cárteles «violentamente».



«La masacre de nuestro pueblo está alimentada por los malvados traficantes de los cárteles. No siento ninguna compasión por los traficantes; el Ejército estadounidense debería eliminarlos a todos violentamente», declaró Persad-Bissessar.



En su comunicado, Persad-Bissessar afirmó que, al igual que la mayor parte del país, está contenta de que el despliegue naval estadounidense «esté teniendo éxito en su misión».



«El tráfico ilegal de drogas y armas ha causado muerte y destrucción en nuestra sociedad durante los últimos 25 años», subrayó Persad-Bissessar.



Según la primera ministra trinitense, «la restricción del tráfico ilegal de armas, drogas y personas reducirá la violencia» en la región y, en particular, en Trinidad y Tobago.



«Que Dios bendiga y proteja a los miembros del Ejército estadounidense que participan en la misión. Sus esfuerzos salvarán muchas vidas en nuestro país y en la región», concluyó.



Estados Unidos utilizó ayer la fuerza militar que desplegó en las últimas semanas en el Caribe para un «ataque letal» dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la organización criminal del Tren de Aragua.



El ataque se saldó con once supuestos «narcoterroristas» muertos, mientras navegaban en aguas internacionales cargados de drogas ilícitas rumbo a Estados Unidos.



El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la Armada estadounidense había destruido un barco tripulado por narcotraficantes justo en el momento en el que el operativo estaba siendo llevado acabo en el Caribe sur, según detalló posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio.



Este operativo es el primer golpe que Estados Unidos da por medio de la fuerza militar que desplegó cerca de las costas de Venezuela y que está conformada por al menos siete buques de guerra, incluidos destructores con misiles, que están siendo apoyados por el escuadrón anfibio, una fuerza especial que desplegó tres navíos y más de 4.500 efectivos.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió ayer que Estados Unidos se despliega en aguas caribeñas cercanas a su país porque quiere «las riquezas naturales» de la nación suramericana, entre las que mencionó el petróleo, el gas y el oro, y rechazó nuevamente el argumento de Washington sobre una operación para combatir el narcotráfico.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 666 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)