(VIDEO) Protesta solidaria con Palestina obliga a suspender la etapa 11 de la Vuelta Ciclística a España

3 de septiembre de 2025.- La undécima etapa de la Vuelta a España, disputada este miércoles en Bilbao, quedó suspendida a tres kilómetros de la meta tras una multitudinaria manifestación propalestina y antisionista que impidió el normal desarrollo de la competencia.



La organización anunció la medida mientras los ciclistas todavía avanzaban en el recorrido, alegando razones de seguridad.



En su comunicado informó que los tiempos de la clasificación general se registrarían en el kilómetro 3 antes de la llegada, que no se declararía un ganador de la jornada y que solo se mantendrían los puntos de montaña y los conseguidos en el sprint intermedio, excluyendo los de la clasificación por puntos.



La decisión evitó que el pelotón alcanzara la línea de meta, donde miles de manifestantes con banderas palestinas expresaban su rechazo al genocidio de la entidad sionista en Gaza y a la participación en la competencia del equipo Israel Premier Tech.



La organización reconoció que no podía garantizar la integridad de los corredores, después de varios incidentes registrados en los últimos días.



El martes, un ciclista sufrió una caída tras la irrupción de manifestantes en la ruta. Y en la salida de este miércoles, desde la explanada de San Mamés a las 13H35 horas, se produjo una primera interrupción cuando un grupo redujo el paso del pelotón en el Alto de Enekuri al desplegar una pancarta con el mensaje “Destroy Israel”.



La Policía retiró a los activistas de la carretera, aunque algunos se resistieron por unos minutos denunciando la campaña de exterminio de la entidad sionista de Israel contra el pueblo palestino.



Antes del arranque de la etapa, la preocupación se trasladó a una reunión entre representantes de los equipos, centrada en la seguridad de los corredores y en la permanencia del Israel Premier Tech en la competición.



En la quinta etapa, una contrarreloj por equipos, también se produjo una breve interrupción, mientras que, en la décima, otro grupo de activistas con banderas palestinas estuvo a punto de provocar un accidente múltiple.