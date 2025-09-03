Ataques aéreos israelíes dejan 40 palestinos muertos en Gaza

Humo elevándose desde edificios destruidos por un ataque aéreo de Israel contra Gaza

3 de septiembre de 2025.- El Ministerio de Salud palestino informó este miércoles que 40 personas murieron durante ataques aéreos de las fuerzas israelíes contra varias zonas de la Franja de Gaza.



El ente, citado por medios, detalló que los centros de atención de todo el territorio reportaron la llegada de las víctimas. En el Hospital Al-Shifa reportaron 17 fallecidos, mientras que en la Clínica Sheikh Radwan fueron siete y tres más en el Hospital Al-Ma’amoud.



Además, otros siete muertos se registró en el Hospital Nasser, cuatro en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, uno en el Hospital Al-Quds-Tel al-Hawa y uno más en el Hospital Al-Awda.



Las autoridades sanitarias palestinas han indicado que, desde octubre de 2023, la agresión israelí ha asesinado a 63.557 personas, la mayoría mujeres y niños, y dejó a otros 160.660 heridos.



Más de 11.000 palestinos detenidos en cárceles israelíes



Grupos de defensa denunciaron que más de 11.000 palestinos están detenidos bajo custodia israelí, siendo la cifra más alta desde el año 2000.



En un informe, citado por medios locales, se detalló que entre las personas detenidas están 94 mujeres, incluidas dos de Gaza, y más de 400 niños. También llegó a 3.577 el total de detenidos administrativos, sin juicio.



Asimismo, las organizaciones indicaron que el número de detenidos clasificados como «combatientes ilegales» llegó los 2.662, cifra que no incluye a todos los detenidos de Gaza que están en campamentos afiliados al ejército de ocupación.