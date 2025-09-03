Trump acusa a Xi, Kim y Putin de conspirar contra EEUU

03-09-25.-El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó la noche del martes (02.09.2025) a los gobernantes de China, Corea del Norte y Rusia de conspirar contra Estados Unidos, mientras estaban reunidos en Pekín en el marco de un enorme desfile militar."Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración", escribió Trump en su red Truth Social, al tiempo que el líder norcoreano Kim Jong-un y el ruso Vladimir Putin flanqueaban a Xi Jinping en el desfile por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial."Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América", añadió Trump en su mensaje.El mensaje está dirigido al mandatario chino en el marco de la visita de Kim y Putin, invitados al gran desfile militar que conmemoró el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.El mandatario estadounidense acusó a China de "no reconocer" el sacrificio de los soldados estadounidenses en su lucha contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.El trío de gobernantes está acompañado por líderes de países orientales, entre ellos el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.Xi y Putin mantuvieron conversaciones en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China.China y Rusia han estrechado lazos en los últimos años; Pekín se ha esforzado por afirmar su neutralidad en la guerra, pero ha proporcionado a Rusia un salvavidas diplomático y económico.Por su parte el líder norcoreano arribó a la capital china en tren, vestido de traje negro y con una sonrisa.El particular encuentro sucede dos semanas después de que Trump encabezara una histórica reunión con Putin en Alaska, en una bilateral que no encontró acuerdos para un cese al fuego en Ucrania y luego surgieron planes de una reunión entre las partes implicadas en el conflicto sin que esta realmente se hayan concretado por el momento.*DW con información de afp, efe