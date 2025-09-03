Petro cuestionó ataque de EEUU contra lancha cerca de Venezuela: "Es un asesinato"

03-09-25.-El gran movimiento de la Armada de los Estados Unidos en el Caribe cercano a Venezuela dejó su primer resultado, según lo comunicó el presidente de EE. UU., Donald Trump, este martes, 2 de septiembre. Una lancha, supuestamente venezolana y cargada con droga, fue destruida y murieron 11 personas.

El video desató reacciones de varios actores políticos en el mundo. Entre ellos, la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aseguró que, en caso de que fuera real la destrucción de la embarcación, se trataría de un exceso de fuerza por parte del país norteamericano. Además, puso como referencia las operaciones contra el narcotráfico llevadas a cabo en el país.

La operación militar fue revelada por el presidente Trump con un anuncio desde la Casa Blanca. «Acabamos, en los últimos minutos, de destrozar un bote que llevaba drogas y hay más de donde ese vino, vino de Venezuela», manifestó el mandatario en un acto en el que estuvo acompañado por el vicepresidente J.D Vance y otros funcionarios.

Horas después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un video en el que se ve a una pequeña embarcación ser destruida en medio del mar. Trump aseguró que en la operación murieron 11 personas, quienes -según indicó- serían miembros del ‘Tren de Aragua’, una de las organizaciones a las que calificó como terroristas.

El presidente Gustavo Petro, en la noche del martes, se refirió al video e indicó que «si es verdad» se trataría de un excesivo ataque por parte de Estados Unidos. «Es un asesinato en cualquier parte del mundo», señaló el mandatario.

En ese mismo sentido, resaltó: «Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos», cuestionando la acción del gobierno estadounidense en contra de la embarcación en el Caribe.

Por otra parte, aseguró que «los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico».

*Con información de El Tiempo de Bogotá