China despliega gran desfile militar con invitados el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un

Los líderes de China, Rusia, Corea del Norte e Irán se reúnen en Beijing para un gran desfile militar en desafío a Occidente.

3 de septiembre de 2025.- Durante los últimos tres días, Xi Jinping ha sido el anfitrión en una de las ciudades portuarias más concurridas de China, dando la bienvenida a líderes de toda Asia y Oriente Medio en una cumbre cuidadosamente planificada, diseñada para mostrar su visión de un nuevo orden mundial, informó La Edición de CNN.com.

Ahora, el líder chino se dispone a exhibir una imagen muy diferente con una ostentosa exhibición de poderío militar.

El miércoles, tomará la principal arteria de Pekín, la Avenida de la Paz Eterna, para un gran desfile militar que exhibirá las armas hipersónicas de vanguardia, los misiles con capacidad nuclear y los drones submarinos del país, junto a miles de soldados que marchan a paso de ganso.

El mensaje de Xi con su ejercicio de poder blando y duro de varios días es claro: China es una fuerza que quiere redefinir las reglas globales y no teme desafiar las de Occidente.

Para transmitir ese mensaje, la lista de invitados de Xi para la reunión incluye a más de dos docenas de líderes mundiales afines a China, encabezados por el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un, y que también incluye al presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Esto también marca la primera vez que los líderes de un cuarteto de naciones que, según advierten los estrategas de Washington, convergen para formar un "eje de agitación" antiestadounidense se reunirán en un mismo evento.

Para los líderes occidentales que intentan desesperadamente aumentar la presión sobre Putin para que ponga fin a su guerra en Ucrania, esta imagen resultará descarnada.

Irán, Corea del Norte, China y Rusia son vistos por algunos observadores occidentales como un eje antiestadounidense emergente precisamente porque Teherán y Pyongyang han suministrado armas a Moscú y, en el caso de Pyongyang, tropas, mientras que China ha apoyado su economía e industria devastadas por la guerra.

Al ofrecerles asientos a su lado en un día simbólico para China, Xi se muestra como el único peso pesado mundial con una verdadera oportunidad de presionar a Putin para que ponga fin a su guerra, y que no va a usar esa influencia para seguir las reglas de Occidente.

Para Xi, el líder chino más longevo y poderoso en décadas, el simbolismo, y el momento oportuno, serán decisivos.

Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos está sacudiendo sus alianzas y causando problemas económicos a países de todo el mundo, incluso entre amigos y aliados, con su guerra comercial global. Xi ve un momento oportuno para hacer lo que podría ser su demostración más dramática hasta el momento de su desafío a un mundo basado en las reglas y sensibilidades occidentales.