Inmigración Estados Unidos deporta a 161 cubanos a La Habana

Inmigración los envió a casa encadenados.

2 de septiembre de 2025.-Un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) regresó a la isla comunista la semana pasada con 161 deportados cubanos. Fue la primera vez que muchos de los hombres y mujeres a bordo pisaban suelo cubano en años, informó Patrick Oppmann/CNN.

A su llegada, a los deportados se les retiraron los grilletes de las muñecas y los tobillos, y uno a uno descendieron por la escalerilla del avión 767 fletado para ser procesados ​​por los funcionarios cubanos de inmigración y salud que los esperaban. Algunos parecían visiblemente aturdidos por estar repentinamente de vuelta en su país.

Según funcionarios cubanos, el vuelo recibió el mayor número de deportados hasta la fecha, una señal más de la determinación de la administración Trump de alterar radicalmente lo que hasta hace poco había sido el estatus migratorio preferencial otorgado a los cubanos.

Poco después de que Fidel Castro tomara el poder y alineara su revolución con la Unión Soviética, los cubanos, en su mayoría, fueron tratados por igual por las administraciones demócratas y republicanas como refugiados políticos, no como inmigrantes, con una vía rápida y única para obtener la residencia en Estados Unidos.

Decenas de miles de cubanos que viajaron a Estados Unidos durante la administración Biden esperando poder quedarse –como lo habían hecho los cubanos durante una generación– ahora podrían enfrentar una posible deportación.