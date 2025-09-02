Gaza: Hambruna deja más de 180 fallecidos y miles de desnutridos

Al menos 54 personas perdieron la vida este martes en la ciudad de Gaza y sus alrededores durante los ataques de las fuerzas israelíes

2 de septiembre de 2025.- Durante el mes de agosto, la crisis humanitaria en la Franja de Gaza se profundizó con al menos 185 decesos por hambre, como consecuencia del asedio del régimen de Israel. De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, desde la declaración oficial de hambruna, la cifra de víctimas asciende a 70, entre ellas 12 niños.



“Los indicadores son los más críticos de los últimos meses y la respuesta de emergencia resulta insuficiente para contrarrestar la escasez de alimentos y medicamentos”, señaló el ministerio.



El organismo de salud detalló que 43 mil niños menores de cinco años presentan desnutrición aguda, al igual que más de 55 mil mujeres embarazadas y lactantes.



Según reportes de medios locales, al menos 54 personas perdieron la vida este martes en la ciudad de Gaza y sus alrededores durante los ataques de las fuerzas israelíes. Además, otros tres palestinos murieron y varios resultaron lesionados cuando un dron impactó sobre una mesa de comida benéfica cerca de la rotonda 17.



Simultáneamente, las fuerzas de ocupación ejecutaron demoliciones con robots explosivos en los barrios de Sabra y Zaytoun. En Mawasi, Jan Yunis, al sur de Gaza. Al menos nueve personas, entre ellas siete menores, murieron mientras recogían agua de un camión cisterna; los vecinos describieron el ataque con tres misiles como “una masacre planificada”.



En otro ataque, la Defensa Civil informó que 13 palestinos fueron asesinados en el barrio de Al-Daraj, entre ellos tres menores y dos mujeres. Además, señalaron que los equipos de rescate continúan intentando sacar a siete niños atrapados bajo los escombros, entre ellos un bebé de un año y medio.



Por otra parte, el Ministerio de Salud detalló que en las últimas 24 horas ingresaron a hospitales 76 víctimas fatales y 281 heridos.



Desde que comenzó la ofensiva de Israel el 7 de octubre de 2023, el total de víctimas fatales asciende los 63.633, con 160.914 personas heridas. Tras la reanudación de los ataques el 18 de marzo de 2025, se registraron 11.502 civiles asesinados y 48.900 personas lesionadas.



También se registran 2.306 víctimas y 16.929 heridos en ataques contra convoyes de ayuda, conocidos como “mártires del sustento”. El Ministerio confirmó además 13 nuevas muertes por inanición, incluidos tres niños, elevando el total de fallecidos por hambre a 361.



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas organizaciones humanitarias advierten que Gaza atraviesa una de las crisis más severas de los últimos tiempos, agravada por la escasez de alimentos, la falta de medicinas y la destrucción de instalaciones médicas, que aumentan el riesgo de hambruna generalizada.