Fuertes amenazas del gobierno de Netanyahu a la flotilla humanitaria que va a Gaza

https://izq.ar/2hb



Israel anunció que tratará como "terroristas" a las y los tripulantes de la flotilla internacional que partió de Barcelona con ayuda humanitaria hacia Gaza.



El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, presentó al gobierno sionista un plan para detener la Flotilla Global Sumud, donde todas y todos los navegantes serán llevados, según el plan presentado, a las prisiones de alta seguridad de Ketziot y Damon, utilizadas para recluir a terroristas en las condiciones más rigurosas. A las y los activistas se les negarán privilegios especiales como televisión, radio y alimentación especial.



El diputado nacional Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, es parte de la flotilla internacional y se refirió a las amenazas desde la embarcación "Sirius" que se encuentra surcando las aguas del mar Mediterráneo rumbo a Gaza: "Es una barbaridad lo que dijo el ministro de Seguridad Nacional sionista, Itamar Ben-Gvir. No somos terroristas, estamos llevamos ayuda humanitaria a un pueblo que está sufriendo un genocidio. Si hay quienes usan métodos terroristas es precisamente el Estado de Israel".



Girodano finalizó: "Llamamos a todas las instituciones democráticas y personas que defienden los derechos humanos del mundo, y de Argentina en particular, a estar alertas y repudiar las amenazas de detenernos en cárceles de máxima seguridad. Hacemos responsables al gobierno genocida de Israel y la OTAN por lo que pueda pasarnos a la flotilla y a quienes vamos en ella".



Ver video desde la flotilla: https://izq.ar/2ha