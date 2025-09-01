Evo Morales dice que el Cartel de los Soles es "otra ficción" creada por EEUU

Evo Morales Credito: Archivo

01-09-25.-El expresidente de Bolivia Evo Morales dijo este domingo 31 de agosto que el Cartel de los Soles, que la Administración de Donald Trump vincula con Nicolás Maduro, es «otra ficción» y «otra mentira» de Estados Unidos para intimidar a Venezuela e «invadir».



En su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales afirmó que «el capitalismo es muy creativo», pero «no para el bien, sino para el mal».



«Ahora inventan el Cartel de los Soles, otra ficción, otra mentira, otro pretexto, como las armas de destrucción masiva para (invadir) Irak que nunca existieron, nunca encontraron», señaló el también exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS).



A juicio de Morales, en Estados Unidos «se inventan cualquier tema» para invadir países y expresó su preocupación por el reportado despliegue militar estadounidense para «intentar rodear» a Venezuela.



También aseguró que está «en contacto» con «algunos hermanos de Venezuela, algunos militares» de ese país, quienes le han comentado que «están preparados» para resistir.



«Es una cuestión de intimidación, amedrentamiento, aunque no podemos confiar», agregó el exgobernante boliviano, que fue aliado político del fallecido Hugo Chávez y también de Nicolás Maduro.



El Cartel de los Soles es una organización criminal vinculada al narcotráfico y que Estados Unidos relaciona directamente con Maduro y que recientemente anunció que busca combatir, para lo cual envió un gran contingente militar al Caribe.



*Con información de EFE